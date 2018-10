Ibope: Helder Barbalho tem 57% contra 43% de Márcio Miranda, no Pará

O ex-ministro da Integração Nacional Helder Barbalho (MDB) está com 57% dos votos válidos, contra 43% de Márcio Miranda (DEM), que tem o apoio do governador tucano Simão Jatene. Na pesquisa anterior do Ibope, divulgada no último dia 18, Helder aparecia com 58%, contra 42% para Miranda.

Coligado com o PSL, o emedebista, que perdeu a eleição em 2014, conta com o apoio do PT no segundo turno. Ele ficou neutro na disputa presidencial entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT).

A pesquisa tem margem de erro de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos e foi encomendada pela TV Liberal, afiliada da Rede Globo. Está registrada no TSE sob o número BR07030/2018.

Datafolha