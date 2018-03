Ibope: Maioria prefere candidato de família pobre e que acredite em Deus

Compartilhar no Facebook

A maioria da população brasileira prefere um candidato a presidente que venha de família pobre, que acredite em Deus e que tenha experiência prévia como prefeito ou governador. Os dados fazem parte de uma pesquisa Ibope contratada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria) e divulgada nesta terça-feira (13).

De acordo com o levantamento, 52% dos entrevistados preferem candidatos de família pobre. Outros 38% disseram discordar em parte ou totalmente dessa posição. Já 8% disseram que a origem do presidenciável é indiferente.

Já oito em cada dez brasileiros (79%) disseram concordar que é importante que o candidato acredite em Deus. Apesar disso, somente 29% dos entrevistados acham muito importante que o candidato seja da mesma religião que eles.

Outra característica pessoal levada em conta pelos eleitores foi a experiência política do postulante ao Palácio do Planalto. Questionados sobre a importância de um candidato já ter sido prefeito ou governador, 72% disseram concordar totalmente ou em parte com a afirmação.

Intitulado “Retratos da Sociedade Brasileira – Perspectivas para as eleições de 2018”, o levantamento foi realizado entre 7 e 10 de dezembro do ano passado, em 127 municípios, e ouviu 2.000 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope não pesquisou intenção de voto.

Com informação do UOL