Ibope mostra que Bolsonaro caiu 15 pontos na aprovação popular desde o início do Governo

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) viu sua aprovação cair 15% desde o início do mandato, segundo Pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (20). Ele agora tem aprovação de 34% da população, enquanto 24% o desaprovam. Os percentuais de avaliação do governo são os seguintes:

Ótimo/bom: 34%

Regular: 34%

Ruim/péssimo: 24%

Não sabe/não respondeu: 8%

Na avaliação de fevereiro, segundo a pesquisa, 19% consideravam o governo “ruim/péssimo”; 30%, “regular”; e 39% o avaliavam como “bom/ótimo”. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas entre 16 e 19 de março.

O nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos, para mais ou para menos.

A pesquisa também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República. Dos entrevistados 51% aprovam; 38% desaprovam e 10% não souberam responder. Em fevereiro, 57% aprovavam e 31% desaprovavam.

Quanto a confiança no presidente: 49% confiam; 44% não confiam e 6% não souberam responder. No mês passado, 55% afirmaram confiar no presidente e 38% disseram não confiar.

com informações do Ibope e Agências