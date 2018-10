Ibope: no Rio diferença cai de 20 para 12 pontos, mas Witzel mantém liderança

Em novo levantamento realizado pelo IBOPE Inteligência a pedido da TV Globo e Editora Globo, em relação ao segundo turno da eleição para Governador do Rio de Janeiro, diminui de 20 para 12 pontos percentuais (p.p.) a diferença entre os candidatos, uma vez que Wilson Witzel (PSC) mantém-se na liderança com 56% dos votos válidos, enquanto Eduardo Paes (DEM) obtém 44% (tinham 60% e 40%, respectivamente, no estudo anterior). O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

Considerando os votos totais, as menções a Wilson Witzel recuam de 51% para 48%, ao passo que em Eduardo Paes vão de 34% para 38%. Aqueles que declaram intenção de votar em branco ou anular seu voto oscilam de 9% para 11% e os que não sabem ou preferem não responder variam de 5% para 3%.

DADOS DA PESQUISA

Nome da pesquisa

INTENÇÃO DE VOTO NO RIO DE JANEIRO

Margem de erro

A MARGEM DE ERRO ESTIMADA É DE 3 PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS NO TOTAL DA AMOSTRA.

Tema

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÕES

OPINIÃO PÚBLICA

Contratante

PESQUISA CONTRATADA POR GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A E EDITORA GLOBO S.A.

Período

20/10/2018 A 23/10/2018

Local

BRASIL – RJ

FONTE: IBOPE