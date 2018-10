Ibope RO: Coronel Marcos Rocha tem 26 pontos percentuais de vantagem sobre Expedito Junior

A pedido da Rede Amazônica, o IBOPE Inteligência realizou a primeira pesquisa de intenções de voto do segundo turno para Governador de Rondônia e, nos votos válidos, Coronel Marcos Rocha (PSL) aparece com 63%, enquanto o peessedebista Expedito Junior tem 37%. O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos.

Nos votos totais, Coronel Marcos Rocha conquista 57% das intenções de voto, Expedito Junior tem 33%, enquanto os eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou nulo somam 6% e aqueles que estão indecisos são 3%.

Destaques por segmentos – Votos Totais

– As intenções de voto em Coronel Marcos Rocha crescem quanto maior a renda (tem 47% entre quem tem renda familiar mensal até 1 S.M. e vai a 61% entre os mais ricos) e a escolaridade do entrevistado (46% das menções entre quem tem ensino fundamental incompleto e chega a 65% entre os mais escolarizados). Não obstante, alcança 65% entre os evangélicos; vai a 63% no segmento dos mais jovens e tem 62% entre os eleitores que residem em Porto Velho.

– Já as menções a Expedito Junior são maiores conforme diminui a escolaridade do eleitor (tem 27% entre quem possui Ensino Superior e chega a 43% entre quem tem Ensino Fundamental incompleto); chega a 39% entre os católicos; tem 38% no grupo de eleitores com renda familiar mensal até 1 S.M. e alcança 37% entre eleitores que residem em outras cidades que não a capital.

Presidente

Em Rondônia, o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, tem 72% das intenções de voto, enquanto Fernando Haddad (PT) tem 20%. Eleitores de Rondônia que declaram intenção de voto em branco ou nulo somam 6% e os indecisos são 2%.

A

DADOS DA PESQUISA

Nome da pesquisa

INTENÇÃO DE VOTO EM RONDÔNIA

Margem de erro

A MARGEM DE ERRO ESTIMADA É DE 3 PONTOS PERCENTUAIS PARA MAIS OU PARA MENOS SOBRE OS RESULTADOS ENCONTRADOS NO TOTAL DA AMOSTRA.

Tema

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

ELEIÇÕES

OPINIÃO PÚBLICA

Contratante

PESQUISA CONTRATADA POR RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA.

Período

16/10/2018 A 18/10/2018

Local

BRASIL – RO

Amostra

FORAM ENTREVISTADOS 812 VOTANTES. O NÍVEL DE CONFIANÇA UTILIZADO É DE 95%. ISSO QUER DIZER QUE HÁ UMA PROBABILIDADE DE 95% DE OS RESULTADOS RETRATAREM O ATUAL MOMENTO ELEITORAL.

Registro TRE/TSE

REGISTRADA NO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA SOB O PROTOCOLO Nº RO-00577/2018 E NO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL SOB O PROTOCOLO Nº BR-09913/2018.

FONTE: IBOPE