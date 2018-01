Ibovespa fecha com novo recorde e atinge pontuação histórica durante pregão

Compartilhar no Facebook

Pela segunda vez esta semana, o Ibovespa, principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3 (antiga BM&F), bateu recorde, alcançando 79.831 pontos hoje (16). Isso representou alta de 0,10% em relação ao pregão de segunda-feira (15), quando chegou aos 79.752 pontos. Durante o pregão de hoje, o índice chegou a alcançar o patamar inédito de 80 mil pontos.

Até então, o maior recorde havia sido registrado no dia 8 de janeiro, quando a pontuação do Ibovespa atingiu 79.378 pontos. Desde o dia 2 de janeiro, o indicador vem batendo sua marca histórica.

Recorde

O pregão de hoje chegou a registrar o patamar inédito de 80 mil pontos, mas fechou o dia a 79.831 pontos. Por meio de sua conta no Twitter, o presidente da República Michel Temer comemorou o resultado: “Muito me alegra o resultado da Bovespa, que ultrapassou hoje o patamar inédito de 80 mil pontos. O recorde significa valorização das nossas empresas, que, com a inflação baixa, podem investir mais e gerar emprego e renda para o País”, disse o presidente na rede social.