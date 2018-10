Ibovespa sobe mais de 2% e dólar ronda 3,60 reais com definição eleitoral

O mercado financeiro comemora a eleição de Jair Bolsonaro (PSL) na manhã desta segunda-feira, 29. A euforia tomou conta dos investidores e é refletida na valorização dos ativos. O Ibovespa, principal índice de ações da B3, a bolsa de valores de São Paulo, sobe 2,43%, aos 87.827 pontos. O dólar cai frente ao real 1,14%, cotado a 3,613 reais.

Neste domingo, Bolsonaro venceu Fernando Haddad (PT) por 55,13% a 44,87%, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A margem de pontos era um fator importante para o mercado financeiro entender qual o tamanho do apoio popular ao novo presidente. As eleições de Romeu Zema (Novo-MG), João Doria (PSDB-SP) e Wilson Witzel (PSC-RJ) para governadores também acabam influenciando.

Os papeis de estatais abriram com forte alta. Chamam a Petrobras, com alta de 4,86%, com ações cotadas a 27,60 reais, e o Banco do Brasil, que sobe 5,79%, e com papeis cotados a 42,42 reais.

“Hoje é o primeiro dia após a tempestade”, diz Pedro Galdi, da corretora Mirae Asset. “Com a eleição definida, a euforia deve tomar conta nesses primeiros dias. Mas depois, virá a pergunta: E agora Jair? O que o senhor vai fazer de reforma, qual será sua equipe, como vai lidar com o Congresso?”, diz o analista.

Com informação da Revista Veja