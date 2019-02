Icaraí: obra de contenção do mar segue mesmo com ondas altas e fortes

Seguem intensos os trabalhos da Prefeitura para a recuperação do muro de contenção do mar da avenida Litorânea na praia do Icaraí. Devido às fortes ondas da ressaca do mar, parte da estrutura foi danificada.

Conforme secretário municipal de Infraestrutura, Kleber Correia, as obras devem durar até 60 dias.

O trabalho está intenso. Mas a maré nos oferece condições de trabalho em apenas duas horas e meia do dia, no máximo. Dependemos da movimentação da maré para concluirmos a estrutura o mais rápido possível.

Já foram utilizados na intervenção 200 carradas de material para fechar o buraco aberto na avenida Litorânea. Também foi executada a recuperação de cinco degraus da nova estrutura, que fica aterrada para dar suporte aos degraus que erguem e sustentam a avenida.

Nos últimos dias, as ondas chegaram a mais de três metros de amplitude. Estão agora com dois metros, o que ainda é considerado alto. Mesmo trabalhando em horários curtos e específicos, a obra continua sem parar, ressalta o secretário.

A empresa responsável pela intervenção executa os serviços com custo zero para o Município. Já a Prefeitura faz o aterramento da via e posteriormente fará a pavimentação em asfalto da região destruída.

REVITALIZAÇÃO



Além de estar reformando o muro de contenção do mar, a Prefeitura tem um projeto mais amplo, que será implementado em parceria com o Governo do Estado. A proposta já foi aprovada pelo Ministério da Integração Nacional, em Brasília, e está orçada em R$ 28 milhões.