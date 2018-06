Icó conhecerá projeto de complexo de usinas fotovoltaicas

O Complexo Solar Fotovoltaico Bom Lugar Norte será apresentado em audiência pública, nesta sexta-feira (29), em Icó, onde poderá ser instalado. De acordo com o projeto, o complexo de seis usinas de geração de energia solar será construído numa área de 455,7 hectares, localizada em partes das fazendas Esperança, Terra Nova e Tijuca. Quando estiver operando, o complexo gerará 217,8 MW, o suficiente para suprir de energia 100 mil residências.

A audiência pública é exigida do empreendedor, pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), para o licenciamento do projeto. Outro quesito é que o Estudo e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do projeto sejam aprovados pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema). Os interessados em participar da audiência pública devem comparecer às 9 horas, à escola Deputado José Walfrido Monteiro (Rua Raimundo Ferreira Lima – Conjunto Gama).

Características

O Complexo Fotovoltaico Bom Lugar Norte contará com cerca de 660 mil painéis solares, divididos em seis usinas com potência de 36,3 MW cada. De acordo com o coordenador do EIA/RIMA e fiscal ambiental da Semace, Matheus Carneiro, o projeto não influencia em recursos hídricos, comunidades indígenas ou quilombolas. “É um terreno com relativa interferência humana, que possui características de cultivo”, afirmou o coordenador.

Com Governo do Ceará