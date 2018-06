Um incêndio misterioso e assustador aconteceu na madrugada desta quinta-feira (21), no pátio do prédio da subestação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), em Icó, destruindo cerca de quatro ônibus escolar.

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 25 emissoras no Interior), Richard Lopes traz mais informações:

Confira na integra os vídeos e as fotos dos ônibus escolares incendiado nesta madrugada em Icó: