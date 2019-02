Idace entrega 95 títulos de terra em Potiretama

O Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará (Idace), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), entregou, na manhã da última sexta-feira (15), 95 títulos de terra em Potiretama. A solenidade contou com a participação do superintendente do Idace, José Wilson Gonçalves, do Chefe de Gabinete do prefeito Eudes Silva, Alberto Ribeiro, da secretária de Política Agrária e Meio Ambiente da Fetraece, Rosângela Moura, e do presidente do Sindicato dos Trabalhares e Trabalhadoras Rurais do município, Lindomar Sousa.

Emocionado, o agricultor familiar Alfredo Moura de Amorim, da comunidade Amorim, comentou a conquista no Plenário da Câmara Municipal José Correia de Souza. “Estou muito feliz em receber esse título. Não tínhamos documento de nada e agora temos”, comemorou. Segundo ele, quatro dos cinco filhos residem na mesma localidade e ajudam diariamente no cultivo da terra. “Tem um deles que mora na Serra do Mel (localidade do Estado vizinho do Rio Grande do Norte)”, complementa.

“É uma grata satisfação para o Governo do Ceará, através do Idace, entregar a você, seu Alfredo, esse título em suas mãos. Que a terra que você vive há anos possa passar para os seus filhos e para os seus netos com uma segurança jurídica que só um título de terra pode trazer”, comentou o superintendente José Wilson. “Que eles façam o bom uso da terra, assim como o senhor fez em todos esses anos, permanecendo no campo e seguindo seu exemplo como trabalhador rural”.

Balanço

O Programa de Regularização Fundiária é uma parceria do Governo do Ceará, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) e Idace, com o Governo Federal, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Secretaria Nacional de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura.

A previsão do Idace para 2019 é entregar mais de 20 mil títulos de imóveis rurais, abrangendo os 104 municípios trabalhados desde a implantação do Programa de Regularização Fundiária, em 2007. No ano passado foram entregues 11.377 títulos, em 84 municípios.

Somente nos últimos quatro anos (2015 a 2018), período do primeiro mandato do governador Camilo Santana, mais de 26 mil agricultores recebeu seus títulos definitivos de posse da terra, beneficiando cerca de 30 mil famílias.

