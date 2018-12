Ídolo tricolor retorna para revelar talentos da base

Um dos ídolos do Leão está de volta ao Pici. Dessa vez, o atacante Rinaldo, famoso pelos gols feitos pelo Fortaleza, trabalhará como funcionário na revelação de talentos do clube.

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 13, anunciou a novidade. O presidente reafirmou a promessa de que o ‘homem-raio’, como era conhecido o artilheiro, reafirmou a promessa de abrir as portas do Leão para que Rinaldo faça sua despedida oficial dos gramados vestindo a camisa do Leão.