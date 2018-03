IFCE abre dois novos cursos em Tauá

Compartilhar no Facebook

O IFCE de Tauá realizou, uma audiência para consultar a população da região dos Inhamuns sobre os cursos a serem ofertados pela instituição nos próximos anos.

O evento teve a participação de servidores e alunos do campus, assim como de representantes de secretarias municipais, instituições de ensino, comércio e diversos outros setores da região.

Para esta audiência, foi priorizada a oferta de cursos técnicos subsequentes, voltados a quem já tenha concluído o Ensino Médio. Os cursos mais votados foram Nutrição e Dietética, com 35 votos, e Manutenção Automotiva, com 33 votos.

