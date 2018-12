IFCE anuncia 280 novas vagas para 3 campi

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou a próxima seleção de alunos, professores substitutos e estudantes regulares em mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional para 2019.

São mais 280 vagas em cursos técnicos gratuitos, todos com elevado potencial de demanda de mercado, serão abertas pelo Instituto Federal do Ceará (IFCE) para os campi de Horizonte, Itapipoca e Limoeiro do Norte em 2019.1.

As inscrições para o processo seletivo acontecem de 31 de dezembro a 6 de janeiro, por meio do link, onde também pode ser lido o edital, com mais detalhes, como forma de ingresso e prazos.



As vagas estão distribuídas por campi, cursos e modalidades.

Para o ensino integrado, em que o aluno cursa o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo na instituição, há oportunidades para Itapipoca (Edificações, 35 vagas; Mecânica, 35; e Informática, 35) e Limoeiro do Norte (Eletrotécnica, 35; e Química, 35).

Já na modalidade de ensino técnico subsequente, em que o aluno pode cursar o ensino técnico somente após a conclusão do ensino médio, as oportunidades do IFCE nesse processo seletivo estão em Horizonte, com 35 vagas para o curso técnico em Logística (turno da tarde), e em Itapipoca, 35 para Edificações e 35 para Mecânica, ambos noite.

A novidade desta vez é que não haverá uma etapa com prova discursiva. O curso tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e tecnológica, visando tanto à produção de conhecimento como ao desenvolvimento de produtos