IFCE Caucaia oferece 20 vagas para escrita em libras

São objetivos do minicurso, com carga horária de 20h, tornar o aluno capaz de reconhecer os símbolos básicos da escrita da língua de sinais; de conhecer os processos de formação de palavras na escrita da língua de sinais; de ler e escrever pequenos textos nesta língua. As aulas acontecerão às sextas, das 14 às 16h, no próprio campus, entre 21 de setembro e 30 de novembro.