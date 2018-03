Iguatu, Canindé, Itapipoca e Quixadá receberão cursos de Medicina até dezembro, garante MEC

Compartilhar no Facebook

Quatro municípios do Ceará receberão cursos de Medicina até o fim do ano. O anúncio foi feito pelo Ministério da Educação. No total, 28 municípios brasileiros receberão a graduação na área.

No Ceará, foram selecionados os municípios de Iguatu, Canindé, Itapipoca e Quixadá. Prefeitos e representantes das secretarias de Saúde dessas cidades estiveram em Brasília e assinaram o termo de compromisso para a implantação dos cursos. A previsão é que a entrega seja feita em dezembro deste ano.

Segundo o secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, Henrique Sartori, para autorizar a abertura de vagas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País, foi feito um levantamento a fim de identificar quais municípios estavam em condições de receber os novos cursos de Medicina. A medida reforça a política do MEC de interiorização da educação superior.