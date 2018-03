Iguatu: mais de 40 localidades serão beneficiadas com o Programa Internet para Todos

O município de Iguatu será beneficiado com o “Programa Internet para Todos”. A iniciativa é uma parceria do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações com as prefeituras municipais e tem como objetivo promover a inclusão social, através da oferta de serviço de acesso à internet com baixo custo para a população.

O prefeito Ednaldo Lavor participou na última segunda-feira, 12, em Brasília, da solenidade de assinatura do termo de adesão ao programa. O evento contou com as presenças do Presidente da República, Michel Temer, e do Ministro da pasta Gilberto Kassab. A previsão é que as primeiras cidades recebam a partir de maio as antenas que permitirão a conexão. A prefeitura irá disponibilizar uma infraestrutura básica para a instalação dos equipamentos no município. Em Iguatu, por exemplo, serão beneficiadas mais de 40 localidades.

“Este é um dos mais importantes projetos de inclusão social do país e Iguatu está inserido. Através dele as famílias das localidades mais distantes poderão ter acesso à uma conexão em banda larga rápida e segura com preços acessíveis. Além de proporcionar o desenvolvimento do município na área da tecnologia da informação e comunicação”, destacou o prefeito Ednaldo Lavor.

Com informação da A.I