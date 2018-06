II Chitão de Caucaia acontece nos dias 4 e 5 de julho

Estão definidas as datas do II Chitão de Caucaia. A festa acontecerá nos dias 4 e 5 de julho, no antigo CSU, localizado no bairro do Açude, onde a edição do ano passado reuniu mais de 40 mil pessoas numa programação marcada pela alegria, pelo tradicionalismo e pela paz.

Neste ano, o Chitão terá dois festivais: um municipal e um regional, com a participação de quatro representantes do movimento junino de Fortaleza. Haverá ainda apresentações de duas quadrilhas infantis. A Luar Junino e a Filhos do Sol abrirão os dois dias do São João caucaiense.

“As quadrilhas são a expressão mais forte de qualquer festa desse período do ano. O nosso primeiro Chitão provou isso quando multidões entravam pela madrugada só pra assistir às apresentações e torciam junto com quem estava no Quadrilhódromo. Queremos que a festa deste ano seja ainda mais alegre”, diz o prefeito Naumi Amorim.

Dez quadrilhas adultas disputarão os dois títulos, sendo seis delas oriundas de Caucaia (veja a programação abaixo). Os festivais distribuirão R$ 20 mil em premiações para o primeiro (R$ 5 mil), segundo (R$ 3 mil) e terceiro lugares (R$ 2 mil) de cada concurso.

A festa começará às 19 horas, com previsão de término para 1 da manhã. “Nós vamos fazer uma festa muito bonita. Garantimos isso porque sabemos do profissionalismo e da garra de cada quadrilheiro. São eles que mantêm viva uma parte importante da nossa história”, afirma o titular da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura (Setcult), Paulo Guerra.

O II Chitão de Caucaia é uma realização da Prefeitura de Caucaia com apoio do Governo do Estado. Os grupos vencedores dos festivais serão escolhidos conforme regulamento da Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

4 DE JULHO – FESTIVAL MUNICIPAL

19 horas: Luar Junino (infantil)

19h50min: Vozes e Arte

20h40min: Terra do Sol

21h30min: Girassol

22h20min: Sagrado Coração de Jesus

23h10min: Cumade Zu

0h: Santa Terezinha

5 DE JULHO – FESTIVAL REGIONAL

19 horas: Filhos do Sol (infantil)

19h50min: Representante de Fortaleza

20h40min: Representante de Fortaleza

21h30min: Representante de Fortaleza

22h20min: Representante de Fortaleza

23h10min: Campeã do Festival Municipal

Com informação da A.I