II Chitão de Caucaia começa hoje

Após uma primeira edição histórica, o II Chitão de Caucaia começa nesta quarta-feira (4/7) com a promessa de muita animação, apresentações culturais e forró. A festa inicia às 19 horas, no Cras Sede (antigo CSU), localizado no Parque Soledade.

Esta primeira noite de arraiá vai ser marcada pelo Festival Municipal de Quadrilhas, cuja abertura ficará por conta do grupo infantil da Luar Junino. Haverá ainda os grupos adultos Vozes e Arte, Terra do Sol, Girassol, Sagrado Coração de Jesus, Cumade Zu e Santa Terezinha.

Uma dessas seis agremiações será escolhida hoje a melhor de Caucaia para disputar amanhã, dia 5, o Festival Regional de Quadrilhas com representantes do movimento junino de Fortaleza. Ambos os concursos seguirão regulamento da Federação das Quadrilhas Juninas do Ceará (Fequajuce).

Além dos festivais, o público assistirá a shows de forró, axé e música eletrônica, e poderá prestigiar exposição de artesanato e degustar comidas típicas em barracas temáticas.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

4 DE JULHO – FESTIVAL MUNICIPAL

19 horas: Luar Junino (infantil)

19h50min: Vozes e Arte

20h40min: Terra do Sol

21h30min: Girassol

22h20min: Sagrado Coração de Jesus

23h10min: Cumade Zu

0h: Santa Terezinha

5 DE JULHO – FESTIVAL REGIONAL

19 horas: Filhos do Sol (infantil)

19h50min: Tom Gil

20h40min: Cumpadre Justino

21h30min: Zé Testinha

22h20min: Paixão Nordestina

23h10min: Campeã do Festival Municipal