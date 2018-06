II Conferência da Caatinga divulga experiências exitosas do bioma

Sessenta e oito experiências exitosas foram classificadas para a II Conferência da Caatinga, que acontece entre 19 e 21 de junho, na Assembleia Legislativa. Dos 68 trabalhos selecionados pela coordenação geral do evento, 48 serão apresentados em salas subdivididas nos seguintes eixos temáticos: Segurança Hídrica e Saneamento Básico; Meio Ambiente; Agropecuária; Desenvolvimento Econômico e Social.

Em cada apresentação haverá um debatedor, um coordenador e um relator, além dos participantes previamente escritos. Os outros 20 trabalhos selecionados serão expostos em banners e vídeos, que serão fixados no 3º andar do Edifício Deputado Euclides Ferreira Gomes, anexo II da AL, localizado na rua Barbosa de Freitas.

As experiências exitosas foram desenvolvidas por várias instituições públicas do Nordeste, entre elas universidades, secretarias de estado do Meio

Ambiente, organizações não governamentais, associações comunitárias, projetos de assentamentos e órgãos públicos estaduais e federais.

Do total de trabalhos classificados, 62 estão distribuídos entre os estados de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia e Ceará e seis estão na categoria Regional, uma vez que são desenvolvidos em mais de um estado.

Entre as experiências exitosas classificadas no Ceará estão: Alocação Negociada de Água nos Açudes do Semiárido, da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado (Cogerh), na área de segurança hídrica; Projeto No Clima da Caatinga, da Associação Caatinga, na área de meio ambiente; Rede de Intercâmbio de Sementes da Zona Norte, da Cáritas Diocesana Sobral, na categoria agropecuária, e Rede Néctar do Sertão, da Agência de Desenvolvimento Econômico Local (ADEL), na área de desenvolvimento social e econômico.

II CONFERÊNCIA

A II Conferência da Caatinga no Ceará tem como tema “Desenvolvimento humano e sustentabilidade” e acontece no período de 19 a 21 de junho, no Auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa. O principal objetivo do evento é propor estratégias para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade da caatinga, tendo por referência os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) que se relacionam com a problemática da caatinga.

Simultaneamente ao encontro, será realizada a Feira dos Saberes e das Culturas da Caatinga.

A realização é da Assembleia Legislativa, por meio do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos e do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, Instituto Agropolos e Secretaria do Meio Ambiente do Ceará, com apoio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama – Superintendência do Ceará) e Banco do Nordeste, com parceria do Instituto Nordeste XXI, Fundação Bernardo Feitosa e Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento (Ibrad).

Com informações da Assembleia Legislativa