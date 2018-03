II Conferência da Caatinga é lançada nesta terça-feira na AL

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e o Governo do Estado lançam, nesta terça-feira (27), às 15h, no Auditório Murilo Aguiar, a II Conferência da Caatinga, com o tema “Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade”. O encontro acontecerá de 19 a 21 de junho, no mesmo local.

O encontro objetiva trazer à luz os graves problemas que preocupam governos e sociedade em torno do bioma caatinga, com ênfase na crise hídrica, na sustentabilidade e no processo crescente de desertificação, tendo como eixo central o ser humano. A solenidade será precedida, no período da manhã, a partir das 8h30, por uma Oficina de Formação de Multiplicadores, destinada aos representantes dos estados do Nordeste que participarão da conferência, em junho.

A iniciativa vai propor estratégias para o desenvolvimento humano e a sustentabilidade da caatinga e da população que nela habita, tendo por referência os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos por lideranças mundiais junto à Organização das Nações Unidas (ONU), relacionados às necessidades do bioma. Serão avaliados os avanços e desafios relativos aos compromissos assumidos na primeira edição do evento, realizada em 2012.

A conferência se propõe ainda a analisar as modificações ambientais, sociais e econômicas ocorridas no Nordeste nos últimos anos, especialmente em decorrência da seca prolongada, disseminando informações sobre programas, projetos e ações em desenvolvimento na região. Os representantes dos estados apresentarão experiências exitosas frente aos impactos ambientais, sociais e econômicos, destacando estratégias de ações e intervenções inovadoras. Simultaneamente à conferência, haverá a Feira Cultural da Caatinga, concebida para a difusão do conhecimento científico, tecnológico, cultural e artístico do bioma.

A realização do encontro é uma iniciativa da Assembleia e do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), Secretaria do Meio Ambiente (Sema), com apoio do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama – Superintendência do Ceará) e Banco do Nordeste. O evento tem como parceiros o Instituto Nordeste XXI, a Fundação Bernardo Feitosa e o Instituto Brasileiro de Administração para o Desenvolvimento (Ibrad). A coordenação é do Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, órgão que oferece embasamento técnico-científico ao legislativo estadual cearense.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará