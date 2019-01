II Festival Cine Cariri começa neste sábado (19)

Começa a II edição do Festival Cine Cariri, que exibe uma seleção de 151 filmes entre 562 que foram inscritos. A mostra acontecerá entre os dias 19 e 26 de janeiro, nas cidades de Nova Olinda, no teatro da Fundação Casa Grande, do Crato, no colégio Violeta Arraes, e de Juazeiro do Norte, no Cariri Garden Shopping.

Nesta edição, o evento apresenta uma novidade: é a modalidade Mostra da Gota Serena, que destaca vídeos produzidos por celulares, câmeras digitais compactas, tablets ou smartphones.

Imagine assistir aos filmes dentro do próprio carro? No festival, isso será possível. No Cariri Garden Shopping, os filmes serão exibidos próximo à Praça de Alimentação, no espaço ao lado do Mini Kalzone, com capacidade para até 100 pessoas, além de também terem a opção de aproveitar no conforto do próprio carro, como é comum nos Estados Unidos, no Drive In que ficará no estacionamento.

A abertura do festival será com o filme “O Barco” de Petrus Cariry. O filme venceu quatro prêmios no 28º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema: melhor fotografia, melhor trilha sonora original, melhor som e o prêmio Olhar Universitário, além de também ter sido selecionado para a 42º Mostra Internacional de Cinema em São Paulo e ter conquistado o prêmio melhor fotografia no Festival Islantilla Cinefórum, na Espanha.

Além da exibição dos filmes, haverá ainda oficinas, que possibilitam mais ainda uma interação entre os artistas e palestrantes com os participantes.

Confira aqui mais informações sobre o evento.