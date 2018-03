IJF divulga redução no acolhimento de vítimas do trânsito

A Superintendência do Instituto Doutor José Frota (IJF) divulga, nesta -feira (28), dados sobre os acolhimentos de vítimas e quedas, colisões e atropelamentos no trânsito, durante o ano de 2017.

A apresentação ocorre em coletiva de imprensa, no auditório do principal centro médico de alta complexidade da Prefeitura de Fortaleza, referência regional do no tratamento de traumas e lesões vasculares graves, queimaduras e intoxicações.

De acordo com os levantamentos, a tendência de redução nas ocorrências do tipo, já registrada em anos anteriores, vem se evidenciando, principalmente entre os motociclistas. Para os profissionais do órgão, as políticas de educação e fiscalização do trânsito e as intervenções urbanas, adotadas nos últimos anos têm impacto direto na saúde pública da Capital.

A divulgação do balanço ocorre na véspera do feriado da Semana Santa, tendo como objetivo alertar a população para a necessidade de um comportamento cada vez mais responsável nas vias, tanto por parte dos motoristas como dos ciclistas e pedestres.

