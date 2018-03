IJF registra redução no acolhimento de vítimas do trânsito

A Superintendência do Instituto Doutor José Frota (IJF) apresentou, nesta quarta-feira (28/03), o balanço do acolhimento de vítimas de ocorrências no trânsito na Emergência do hospital, em 2017. Entre janeiro e dezembro do ano passado, 15.023 pacientes foram socorridos na unidade por conta de quedas, atropelamentos e colisões em vias públicas.

O quantitativo representa uma redução de 28% nas ocorrências, em comparação com os casos registrados no ano de 2014, quando 20.892 pessoas chegaram ao hospital pelos mesmos motivos.

Com informações do IJF