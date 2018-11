Impacto da Reforma Trabalhista no setor de comércio e serviços será debatido na CDL Fortaleza

Para tirar dúvidas sobre os impactos da reforma trabalhista no setor de comércio e serviços, a CDL de Fortaleza realiza palestra no dia 20 de novembro (terça-feira), a partir das 19h, no auditório Gervásio Pegado (Rua 25 de março, 882, Centro), com a juíza federal do Trabalho, Grazielle Cabral Braga de Lima, que advoga na área trabalhista há 12 anos, é professora de direito e a coautora do livro: “Reforma Trabalhista em 60 Minutos”.

No último domingo, dia 11 de novembro, a reforma trabalhista completou um ano, com mudanças nas relações de trabalho que prevê desde acordo direto entre patrões e empregados à criação do chamado trabalho intermitente. Durante a apresentação, a juíza apresentará o panorama atual da legislação trabalhista e seus reflexos no contrato de trabalho e nas ações trabalhistas. As inscrições são gratuitas: (85) 3433.3012.

COM CDL