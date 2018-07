Imparh abre inscrições para 180 vagas entre os cursos de libras e inglês avançado em Fortaleza

Segundo o Imparh, as inscrições seguem abertas até o dia 17 de agosto. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico na área de educação no site da Prefeitura de Fortaleza.

Após o cadastro, o estudante deve gerar o boleto e realizar o pagamento. O boleto deve ser apresentado com o comprovante na gerência de extensão do Imparh. O funcionamento do local é de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Cursos

O curso de libras trabalha com as características fundamentais da Língua Brasileira de Sinais para iniciação ao aprendizado e ao contato com pessoas surdas. A capacitação tem carga horária de 60 horas.

Já o curso é inglês avançado é voltado para estudantes que desejam dar continuidade aos estudos da língua inglesa, após terem concluído o nível básico do idioma. A carga horária também é de 60 horas, em quatro semestres. No último semestre, o aluno receber um certificado de 240 h/a.

É cobrada uma taxa única de pagamento, sendo R$300 para o curso de libras e R$200 para o curso de inglês avançado. As aulas estão previstas para iniciar no mês de agosto, ocorrendo todas na sede do instituto.

Turmas ofertadas

Libras

Módulo I: 19h às 21h – segundas e quartas

Módulo II: 19h às 21h – terças e quintas

Módulo II: 8h às 11h40 – sábados

Inglês avançado 1

19h às 21h – segundas e quartas

Inglês avançado 2

19h às 21h – terças e quintas