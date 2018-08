Imparh abre inscrições para curso de produção textual da língua portuguesa em Fortaleza

Com carga horária de 40h/a, o curso de Produção Textual pretende desenvolver habilidades de escrita e de leitura de gêneros textuais importantes no âmbito escolar, bem como discutir e refletir vários aspectos da língua portuguesa relevantes para a prática de gêneros textuais.

Para se inscrever, os interessados devem preencher o formulário eletrônico na área de Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura e em seguida gerar o boleto que deve ser pago e apresentado até o dia 28 de setembro, junto ao comprovante de inscrição, na Gerência de Extensão do Imparh, de segunda a sexta, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

As vagas serão preenchidas por ordem de confirmação presencial das matrículas no Imparh. As aulas iniciam no dia 28 de setembro e acontecem às sextas-feiras, das 8h às 12h. O valor do curso é de R$ 200.