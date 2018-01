Imparh oferece 60 vagas para turma de Inglês Avançado

Para se candidatar as vagas o estudante deve ter concluído o curso de nível básico de inglês. As inscrições seguem até 16 de fevereiro.

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com 60 vagas abertas para o curso de Inglês Avançado. Para se candidatar as vagas os estudantes devem ter concluído o curso de nível básico de inglês. O curso tem duração de quatro semestres, com carga horária de 60h/a. As inscrições seguem até 16 de fevereiro.

Para se inscrever, o candidato deve preencher o formulário eletrônico na área de Educação do Catálogo de Serviços da Prefeitura. Em seguida, o estudante deve gerar o boleto, a ser pago e apresentado até o dia 16 de fevereiro, junto ao comprovante de inscrição, na Gerência de Extensão do Imparh, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h. O valor do curso é a taxa semestral de R$ 200.

As turmas possuem vagas limitadas de 30 alunos por sala, que serão preenchidas por ordem de confirmação presencial das matrículas na Gerência de Extensão do Imparh. Para garantir a vaga o candidato deve pagar o boleto e confirmar presencialmente a matrícula.

Para se matricular no curso de inglês avançado é necessário apresentar documento de certificação mínima de 360 horas de estudo da língua inglesa. O início das aulas está previsto para o dia 19 de fevereiro e ao final do curso o estudante ganha certificado de 240 h/a.

Com informações do G1 Ceará