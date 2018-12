Importante na campanha de 2018, Richardson pode deixar o Ceará

Um dos principais jogadores do Ceará na campanha que garantiu permanência na série A de 2019 pode estar deixando o clube. O volante Richardson recebeu proposta do Kashiwa Reysol, equipe do futebol japonês que em 2019 será comandada pelo brasileiro Nelsinho Baptista.

“O presidente (Robinson de Castro) tem a proposta na mão. Richardson tem 27 anos, tem proposta de outros clubes da Série A, mas se é para ficar na Série A, fica no Ceará. Ele tem muita identificação com os torcedores. O jogador pediu para ele dar atenção ao clube japonês. Se ele for para o Japão e for negociado, o Ceará ainda fica com 20%”, afirmou o empresário do atleta, Lenilson Santana, em entrevista ao Globo Esporte.

Foto – Reprodução

O presidente Robinson de Castro comentou ainda comentou que “o Richardson recebe proposta todo dia. Nós recebemos esse contato do Japão. A negociação depende do preço. A verdade é que eu nem li a proposta. Vamos analisar”.