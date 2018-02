Imposto de Renda 2018: Prazo para empresas entregarem comprovante de rendimentos termina nesta quarta

Compartilhar no Facebook

O prazo para as empresas entregarem aos funcionários o comprovante de rendimentos de 2017 termina nesta quarta-feira, 28. O documento é necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018, que começa nesta quinta-feira, 1.

Deve declarar o IR neste ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2017. O valor é o mesmo da declaração do IR do ano passado.

O jornalista do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Carlos Alberto Alencar traz mais informações.

CARLOS ALBERTO ALENCAR – IMPOSTO DE RENDA