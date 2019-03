Imposto de Renda pode ser utilizado para ajudar a combater o Câncer Infantil

Está aberto o período de declaração do Imposto de Renda. Até o dia 30 de abril os contribuintes podem destinar até 3% do valor devido à Associação Peter Pan, contribuindo com o tratamento de milhares de crianças e adolescentes com câncer

Neste mês de março está aberto o período de declaração do Imposto de Renda. Poucos brasileiros sabem, mas é possível tornar essa obrigação um ato de solidariedade. Pessoas físicas e jurídicas podem destinar uma parte do IR para ajudar a Associação Peter Pan a tratar crianças e adolescentes com câncer.

As destinações serão feitas aos fundos do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) com o percentual de 3% do imposto devido para quem declarar pelo modelo completo. Depois de finalizar todo o processo de destinação e pagar o DARF, contribuinte deve mandar o comprovante de pagamento para o email doe@app.org.br sinalizando que destinou seu percentual para a Peter Pan.

A médica oncologista, Sandra Emília Almeida Prazeres, conta que depois de conhecer a Associação Peter Pan compreendeu com plenitude o porquê da sua escolha profissional e que, hoje, abraçou a causa para a vida. “Acredito plenamente nesta Instituição e tenho certeza que minha doação do Imposto de Renda faz a diferença na vida de crianças com câncer no estado do Ceará. Hoje de fato eu consigo acompanhar a minha destinação e isso é extremamente gratificante. Esse será o terceiro ano que destinarei meus 3% e continuarei realizando essa ação todos os anos”, enfatiza ela.

A Peter Pan ajuda cerca de 2.400 mil pacientes do Norte-Nordeste com o diagnóstico precoce e o tratamento especializado do Câncer Infantil. Somente no ano de 2018 foram realizadas mais de 100 mil assistências aos pacientes e seus familiares. Essa realidade tem sido possível em virtude de doações, sendo o Imposto de Renda uma importante fonte de recursos para manter esse trabalho de carinho, cuidado e dedicação.

Além de ser um ato de cidadania, a destinação de uma parte do Imposto de Renda a uma instituição social é a única opção que o contribuinte tem de saber ao certo qual o destino do seu dinheiro e ter a garantia que estarão ajudando diretamente a melhorar a vida de muitas pessoas.

O prazo para o envio da declaração é até o dia 30 de abril deste ano.

Para mais informações acesso o site: www.peterpan.org.br

Maiores informações

Associação Peter Pan – Rua Alberto Montezuma (Rua da Esperança), 350, Vila União.

(85) 4008.4109