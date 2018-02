Imposto de Renda: Receita deposita R$ 210 milhões para 102 mil contribuintes na quinta-feira

Mais de 100 mil contribuintes terão um alívio no bolso após as despesas de carnaval. Isso porque a Receita Federal vai depositar, na quinta-feira, mais de R$ 210 milhões, referentes a restituições residuais do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. Esse lote residual contempla valores referentes aos exercícios de 2008 a 2017 e vai beneficiar 102.361 pessoas.

Para saber se está no lote, o contribuinte deve fazer a consulta por meio do site da Receita Federal, pelo Receitafone 146 ou pelo aplicativo para dispositivos móveis.

Se o valor não for creditado, o contribuinte deverá ir pessoalmente a qualquer agência do Banco do Brasil ou ligar para a Central de Atendimento por meio do telefone 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos) para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Com informações O Globo