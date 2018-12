Imprensa estrangeira afirma que Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil

A ação criminosa na cidade de Milagres teve repercussão internacional. O Jornal O Clarin, de Buenos Aires ao noticiar o ocorrido, disse que o Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil: tem uma taxa de 59 mortes por 100.000 habitantes e fica atrás apenas do Acre (64) e do Rio Grande do Norte (68).

Já o site das TVs norte-americanas ABC e CBS também afirmaram que “O Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil”. O site da CBS mostrou imagem dos corpos das vítimas sendo carregados pela equipe forense.

A rede britânica BBC deu a localização da cidade de Milagres em um mapa, e destacou a estratégia do bando de bloquear uma rodovia e de tomar a família em um veículo como refém.

A notícia chegou ao mundo árabe, através da TV Al Jazeera, canal do Catar, que repercutiu a noticia e tambem afirmou ser o Estado do Ceará “um dos mais violentos do Brasil” e reproduziu fala do secretário André Costa de que dois suspeitos foram presos.

Também repercutiram a ação o jornal inglês Mirror, a revista americana “Newsweek” que detalhou ser o “Ceará é o terceiro Estado com maior número de homicídios no Brasil”. “Devido à sua localização geográfica no Brasil, o Ceará se tornou uma cobiçada passagem para o tráfico de drogas entre a Europa e a América do Sul”, mencionou a publicação.