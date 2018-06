Inadimplência do consumidor atinge 61,4 milhões revela Serasa

Segundo estudo desenvolvido pela área de Decision Analyticsda Serasa Experian, em maio de 2018, o número de consumidores inadimplentes no país era de 61,4 milhões, o maior desde o início da série, realizado em 2016. Na comparação com maio de 2017 (61,0 milhões), o índice teve aumento de 0,7%. O montante alcançado pelas dívidas em maio deste ano foi de R$ 273,7 bilhões, com média de quatro dívidas por CPF, totalizando R$ 4.458 por pessoa.

Segundo os economistas da Serasa Experian, o enfraquecimento do ritmo de crescimento econômico contribui para manter em patamares elevados as taxas de desemprego no país e, consequentemente, os níveis recordes de inadimplência do consumidor.

Informações por segmentos:

Apesar de as dívidas atrasadas com bancos e cartões de crédito terem a maior representatividade dentro do índice, na comparação interanual, a participação desse segmento caiu 1,5 ponto percentual enquanto a participação dos segmentos de utilities, telefonia, serviços e financeira aumentou.

A maior concentração dos negativados está no gênero masculino, que representa 50,8% dos inadimplentes. A maioria das pessoas com débitos vencidos tem entre 41 e 50 anos (19,7% do total). Em segundo lugar no ranking de participação entre os inadimplentes estão com mais de 61 anos, que respondem por 14,2% do total. Veja, na tabela abaixo, os percentuais referentes a todas as faixas etárias:

Inadimplência concentrada na região Sudeste

Segundo o estudo, a região com maior percentual de pessoas com dívidas atrasadas é a Sudeste, com participação de 45,2%. Na sequência estão: Nordeste, com 25,2%, Sul, 12,7%, Norte, 8,9% e Centro-Oeste, 8,1%.

Com informação da A.I