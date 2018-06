Inauguração de Cras amplia rede de atendimento social em Caucaia 

O prefeito Naumi Amorim recebeu neste sábado (23), em Caucaia, a vice-governadora e a Primeira Dama do Estado, Izolda Cela e Onélia Santana, respectivamente para a entrega à população do Centro de Referência da Assistência Social (Cras), na localidade de Matões.

A unidade vai atender cinco mil famílias de 21 localidades da região. A rede social é voltada para o atendimento de idosos, mulheres, gestantes, crianças e adolescentes. Em Matões, também serão realizados mutirões do Cadastro Único e do Bolsa Família.

“A distância da localidade até a sede do município acabava prejudicando as famílias que precisavam de acompanhamento e agora com o atendimento aqui vai melhorar pra todo mundo”, comemorou o Prefeito.

A secretária municipal, Danielle Alexandre, aproveitou para destacar as conquistas na área social. “Estamos ampliando a rede de atendimento com novas unidades e novos profissionais”, disse.

Já as representantes do Governo Estadual ressaltaram a parceria entre Estado e Prefeitura de Caucaia. “É uma importante ação que nós estamos colocando em prática e a Prefeitura vai cuidar da manutenção das atividades com a grade de profissionais” pontuou Izolda. Onélia disse acreditar que só através de parcerias dos poderes se constrói programas que mudam a vida das pessoas.

Também participaram: o secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social do Estado, Francisco Ibiapina; os vereadores Mersinho, Germana Sales, Weibe Tapeba, Neto do Planalto, Ratinho Cabral, Kiko do Cazuza, Fernando Picuí, Fábio Herlândio e a neta do homenageado, José Paulino de Moraes, Alexandrina Paulino.

Com ASCOM/PMC