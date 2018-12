Posted on

Um incêndio atingiu o Fórum de Parambu, no Sertão de Inhamuns, na noite dessa quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, o fogo atingiu parte do prédio, na parte onde ficavam guardados os processos judiciais.



O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Alverne Lacerda, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!