Compartilhar no Facebook

Uma incêndio foi registrado no Porto do Mucuripe na manhã deste sábado (17), por volta das 9 horas. Segundo informações, uma grande coluna de fumaça podia ser vista à distância.

Ainda de acordo com informações, pneus velhos estariam queimando. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e já conteve o fogo. A causa do incêndio e a existência de vítimas ainda não foram divulgadas.

Veja o vídeo

*Mais informações em instantes