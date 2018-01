Incêndio interdita plenário e Salão Verde da Câmara dos Deputados

Compartilhar no Facebook

Um incêndio atingiu o plenário da Câmara dos Deputados na manhã desta quinta-feira, 25. Segundo informações de testemunhas, as chamas, que atingiram cadeiras e mesas de votação, começaram por volta das 9h30. A Polícia Legislativa interditou o local e o Salão Verde para realização de perícia. Ainda não se sabe as causas do incêndio.

A fumaça se espalhou no plenário, nas galerias e salas próximas. Mesmo com o Legislativo de recesso, diversos assessores, servidores e alguns parlamentares circulam pela casa, mas ninguém se feriu.

Em nota, a assessoria de imprensa da Câmara informou que um curto-circuito pode ter sido a causa do fogo. No entanto, somente após o trabalho dos peritos será possível saber com precisão o que realmente ocorreu.

Com informação do Correio Braziliense