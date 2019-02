Incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo deixa 10 mortos e 3 feridos

Um incêndio no alojamento de base do Centro de Treinamento do Flamengo, em Vargem Grande, Zona Oeste do Rio, deixou 10 mortos e três pessoas feridas na madrugada desta sexta-feira, 8. Os bombeiros foram acionados por volta das 5h.

De acordo com os bombeiros, entre os feridos há uma pessoa em estado grave. Os mortos ainda não foram identificados.

A Zona Oeste foi uma das mais afetadas com o temporal nessa última quarta-feira, 6. Na manhã desta sexta o Ninho do Urubu continuava sem luz e sem água em decorrência da chuva.