Incerteza marcam convenção do MDB no Ceará

O MDB realiza, na manhã deste sábado (4), convenção estadual onde homologará a candidatura de deputados estaduais e federais, além de confirmar o nome de Eunício Oliveira, atual Presidente do Congresso, para um novo mandato no Senado. O partido chega à convenção ainda sem definição em relação aos demais partidos com os quais irá coligar. Hoje, a convenção é conjunta com o PR. No entanto, também não está definido se o partido, presidido pela Deputada Federal Gorete Pereira, entrará mesmo na coligação majoritária e proporcional com o MDB.

Com a homologação da convenção, o arco de aliança que apoia e reeleição do Governador Camilo Santana, terá duas chapas majoritárias. Além da composição do próprio governador, ou seja PT/PDT, também terá a chapa de Eunício Oliveira, que apresentará apenas o nome do emedebista ao Senado. O cenário ainda não está definido também em relação aos suplentes de Eunício. Segundo o partido, os nomes só serão fechados neste domingo (5).

Estarão presentes no evento o Senador Eunício Oliveira, o Governador Camilo Santana, a Deputada Federal Gorete Pereira, além dos candidatos à Assembleia e à Câmara, O presença de Cid Gomes ainda não é confirmada.