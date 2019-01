Indicador mostra retomada das compras a prazo no varejo

Posted on

Após um período de forte recessão no país, a atividade econômica parece seguir em ritmo de recuperação. E no comércio varejista não tem sido diferente. É o que indica o Indicador de Atividade do Varejo, lançado pela Confederação Nacional de Dirigentes (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

O correspondente do Jornal Alerta Geral (Rádio FM 104.3 – Expresso Grande Fortaleza + 26 emissoras no Interior), Carlos Alberto, tem mais informações sobre o assunto. Confira no player abaixo!