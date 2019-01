Índice que reajusta aposentadorias e pensões do INSS fecha 2018 em 3,43%

Os 11,7 milhões de aposentados, pensionistas e titulares de auxílios do INSS que recebem acima do salário mínimo deverão ter 3,43% de reajuste anual, retroativo a 1º de janeiro. O percentual — referente ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) acumulado de janeiro a dezembro de 2018 — foi divulgado nesta sexta-feira, 11, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísica (IBGE).

O indicador — que mede a inflação para as famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos — é sempre usado como base para corrigir os benefícios previdenciários. No caso dos que ganham acima do piso nacional, aplica-se apenas o INPC acumulado em 12 meses cheio.

O anúncio oficial, no entanto, deverá ser feito apenas na segunda-feira, dia 14, com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União. Em 2018, o aumento para os segurados que ganham mais do que o piso nacional foi de 2,07%.

Segundo o Jornal Extra, este ano, o aumento dos benefícios acima do mínimo virá no pagamento feito nos cinco primeiros dias úteis do fevereiro (do dia 1º ao dia 7), de acordo com o número final do cartão de pagamento do segurado (excluindo-se o dígito verificador).

O índice também atualizará o valor máximo pago pelo INSS a seus segurados. O teto dos benefícios — que até agora era de R$ 5.645,80 — deverá subir para R$ 5.839,45. Com isso, O trabalhador autônomo que recolhe até 20% sobre o teto passaria a desembolsar R$ 1.167,89 por mês.