Indígenas e acampados receberão 4.505 cestas da Conab no Ceará

Cerca de 99 toneladas de alimentos serão doadas a 3 mil famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar no estado do Ceará. A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) está disponibizando 4.505 cestas de alimentos ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Fundação Nacional do Índio (Funai).

Os produtos serão entregues pelas duas entidades parceiras a 85 comunidades de indígenas e acampados da reforma agrária residentes em 39 municípios do estado, contemplando 1.498 famílias indígenas e 1.509 famílias de acampados. Cada cesta de 22 quilos contém feijão, óleo de soja, macarrão, flocos de milho, farinha de mandioca, arroz, açúcar e leite em pó.

No início de janeiro, outras 488 famílias de 13 comunidades quilombolas situadas no Ceará serão beneficiadas com 976 cestas de alimentos da Conab. Os alimentos serão distribuídos pela Fundação Cultural Palmares.

A doação de cestas é uma ação governamental integrada que visa garantir alimentos a grupos populacionais específicos em situação de vulnerabilidade social. São beneficiários famílias acampadas que aguardam inclusão no Programa Nacional de Reforma Agrária, comunidades indígenas, quilombolas, comunidades de terreiros, pessoas atingidas por barragens e pescadores artesanais. A medida faz parte da Ação de Distribuição de Alimentos a Grupos Populacionais Específicos (ADA) do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).

Com informações da CONAB