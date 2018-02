Indústria da Multa:  AMC aplicou mais de 1,2 milhão de multas em 2017

Mais de 1,2 milhão de multas foram aplicadas em 2017 pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Mais precisamente, 1.234.952 multas em Fortaleza, incluindo os registros por meio da fiscalização eletrônica e de agentes de trânsito. O balanço foi divulgado nesta quinta-feira. Apesar do número significativo, o total de autuações caiu 7,4% na Capital cearense, tendo em vista que no ano anterior, 1.300.798 infrações foram registradas na cidade.

Ainda de acordo com o levantamento da AMC, as autuações aplicadas por meio de fiscalização eletrônica foram as que mais caíram em 2017, com baixa de 35,9% ante o ano anterior. Para a autarquia, o resultado revela um “maior respeito às normas de circulação viária e implica numa significativa redução no número de acidentes”.

No que diz respeito às principais infrações registradas na Capital em 2017, transitar acima da velocidade máxima permitida em até 20% e estacionar em local/horário proibido seguem como as maiores causas de autuações em Fortaleza. Além disso, avançar o sinal vermelho do semáforo, transitar em via ou faixa exclusiva para ônibus e dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança também são infrações bastante comuns.