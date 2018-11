Inep divulga dados detalhados referente ao Enem de 2017

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, pela primeira vez, arquivo com dados coletados no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As informações são do Enem 2017 e estão disponíveis para serem baixadas na internet.

A chamada Sinopse Estatística reúne informações sobre inscritos; egressos; cursistas, que são os participantes que cursava o último ano do Ensino Médio em 2017 e que não concluiria naquele ano; não concluintes e não egressos; fatores de contexto e desempenho dos participantes.

Segundo o Inep, com a Sinopse Estatística do Enem a população tem mais uma fonte de informações detalhadas sobre o exame. Dados tão detalhados só estavam disponíveis por meio dos Microdados do Enem, formato que exige o conhecimento de softwares estatísticos específicos. A Sinopse, portanto, facilita o acesso aos dados, mas só os microdados permitem o cruzamento de variáveis.

O Inep diz ainda que se prepara para divulgar as sinopses de edições anteriores do Exame. Com informações da Agência Brasil.

Com Informações Notícias ao Minuto