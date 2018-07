Inep divulgará o Cartão de Confirmação do Encceja 2018 nesta segunda

Mais de 1.695.607 inscritos na prova do Exame Nacional para Certificação de Competências para Jovens e Adultos (Encceja) de 2018, terão que consultar os cartões de confirmação do local de prova, que será divulgado nesta segunda no site oficial da Página do Participante.

O Cartão de Confirmação estará constando o horário de cada prova, número de inscrição, local de prova onde fará a prova e os dados pessoais do candidato, e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, Inep, recomenda que o candidato leve o documento no dia da prova.