Inep já registrou mais de 11 mil cursos para o exame do Enade

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já registrou mais de 11 mil cursos enquadrados, até essa quarta-feira (8), no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2018. A expectativa do órgão é que o enquadramento chegue a 11,5 mil cursos até domingo (12), quando termina o prazo de registro e de inscrições de estudantes habilitados pelas Instituições de Educação Superior (IES).

O enquadramento é o processo pelo qual as instituições de ensino superior vinculam seus cursos às respectivas áreas de avaliação do Enade, com base no projeto pedagógico. Esse processo deve ser feito pelos procuradores educacionais institucionais, e a inscrição dos estudantes deve ser realizada pelos coordenadores de cursos, por meio do sistema Enade.

O exame é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação e fica registrado no histórico escolar do estudante. Até o momento, o maior número de cursos enquadrados é das áreas de Administração, Direito e Ciências Contábeis.

Quem vai passar por avaliação

Em 2018, o Enade vai avaliar os estudantes dos cursos de bacharel nas áreas de: Administração, Administração Pública, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design, Direito, Psicologia, Relações Internacionais, Secretariado Executivo, Serviço Social, Teologia e Turismo.

Também serão avaliados os de tecnólogo nas áreas de: Tecnologia em Comércio Exterior, Tecnologia em Design de Interiores, Tecnologia em Design de Moda, Tecnologia em Design Gráfico, Tecnologia em Gastronomia, Tecnologia em Gestão Comercial, Tecnologia em Gestão da Qualidade, Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia em Gestão Financeira, Tecnologia em Gestão Pública, Tecnologia em Logística, Tecnologia em Marketing e Tecnologia em Processos Gerenciais.

