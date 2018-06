Inep vai avaliar educação infantil a partir de 2019

Por meio de questionários aplicados a professores, dirigentes e equipe escolar, a educação infantil será avaliada pela primeira vez em 2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Rossieli Soares, nessa quinta-feira, 28.

As avaliações nacionais, até hoje, são aplicadas apenas a partir do ensino fundamental. Entre os temas que serão avaliados no novo trabalho estão a infraestrutura escolar e a formação dos professores, ou seja, as condições necessárias para o melhor desenvolvimento das crianças.

De acordo com o Inep, o Brasil tem atualmente cerca de 32% das crianças de até 3 anos matriculadas em creches e 91,5% das que têm 4 e 5 anos em pré-escolas. Os pais e responsáveis também devem fazer parte da avaliação a partir de 2021.

Reformulação

O instituto vai reformular o sistema de avaliação de toda a educação básica. O sistema terá seis etapas: creche, pré-escola, 2º ano do ensino fundamental, 5º ano do ensino fundamental, 9º ano do ensino fundamental e 3º ano do ensino médio. Todas as avaliações, incluindo a da educação infantil, serão feitas de dois em dois anos.

Com informações Ministério da Educaçao