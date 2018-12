Infectologista afirma que número de crianças com HIV no Ceará pode ser reduzido

No Dezembro Vermelho, mês destinado ao debate contra a AIDS, o número de crianças com menos de 5 anos causa preocupação. O infecto do Hospital São José, em Fortaleza, Erico Arruda, afirma que o número de crianças com HIV no Estado pode ser reduzido.

O Estado tem a quarta maior incidência da doença nesse grupo, com 10 casos para cada 100 mil habitantes. Os números são do último Boletim Epidemiológico, divulgado em novembro.

No levantamento, o Ceará reduziu os casos de Aids em um ritmo mais lento que a média nacional entre 2012 e 2017. O doutor Erico Arruda detalha, ainda, que o pré-natal é fundamental na redução desses números.

Os grupos mais infectados pela doença apresentam um padrão: homens jovens que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Essa população precisa receber maior atenção por parte do poder público do Estado, afirma o infectologista.

A prevenção é a forma mais eficaz de reduzir esse número. Para isso, Fortaleza disponibiliza medicamentos que previnem a doença, mas os remédios ainda não estão disponíveis em todos os municípios do Estado.

Como é o teste em bebês?

Depois de uma picada no calcanhar do recém-nascido, uma gota de sangue é coletada em papel de filtro e seca.

Os resultados são conhecidos antes que o bebê tenha um mês de idade, permitindo que os bebês que vivem com HIV sejam tratados.

Rodrigo Rodrigues