Inflação foi mais alta para idosos em 2018

A inflação para idosos fechou 2018 em ritmo superior ao da alta geral de preços. O índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade (IPC-3i)– que mede a variação do consumo das famílias que tem majoritariamente pessoas com mais de 60 anos de idade – subiu 4,75% no ano passado, acima dos 4,32% registrados pelo índice de preços ao consumidor, e dos 3,75% registrados pelo IPCA, a chamada inflação oficial. As informações são da Fundação Getulio Vargas (FGV)/Ibre.

